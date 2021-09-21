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الثلاثاء، 21-09-2021 03:09 م

تويتر تدفع 809.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية

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الوكيل الإخباري - اقترحت شركة تويتر تسوية بقيمة 809.5 مليون دولار لدعوى قضائية جماعية لعام 2016 زعمت أن الشركة ضللت المستثمرين بشأن أرقام تفاعل المستخدمين.

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وزعمت الشكوى حدوث انتهاكات لقانون الأوراق المالية لعام 1934، وفقًا لبيان صحفي. وقالت الشركة إنها تتوقع استخدام النقد المتاح لدفع مبلغ التسوية المحتمل في الربع الرابع.

وتوضح الدعوى أن الشركة قدمت معلومات مضللة للمستثمرين حول مقاييس النمو لجعلها تبدو أكثر صحة من الناحية المالية مما كانت عليه.

وتشير الشكوى إلى حدث 2014 الذي عقدته الشركة مع محللين ماليين حيث قدمت توقعات نمو غير واقعية تشير إلى مضاعفة عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى أكثر من 550 مليون مستخدم وزيادة الإيرادات بمقدار 4.6 مليارات دولار بحلول عام 2018.

 

بالإضافة إلى ذلك تزعم الشكوى أن الشركة حاولت إخفاء تفاعل المستخدم عن المستثمرين. وتم اعتبار تفاعل المستخدم محركًا رئيسيًا لنمو عدد المستخدمين النشطين شهريًا.

وقالت الشكوى: لو قام المدعى عليهم بتزويد المستثمرين بمعلومات كاملة ودقيقة بشأن تفاعل المستخدم، لكان المستثمرون قد علموا أن نمو عدد المستخدمين النشطين شهريًا وقدرة الشركة على زيادة الإيرادات قد توقف.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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