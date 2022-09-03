تويتر تستعد لتفعيل زر تعديل التغريدات للمشتركين برسوم

الوكيل الإخباري - تستعد شركة تويتر لتفعيل زر تعديل التغريدات في غضون أسابيع للمستخدمين المشتركين برسوم في منصة التدوينات القصيرة، وهي ميزة كانت مطلوبة على نطاق واسع منذ فترة طويلة.

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ولسنوات طالب مستخدمو تويتر بأن تتاح لهم القدرة على تعديل تغريداتهم بعد نشرها بغرض إصلاح أي أخطاء بها ومن بينها الإملائية.



وأدى تكرار هذا الطلب بالذات إلى ظهور تعليقات ساخرة على الإنترنت، من بينها القول إن تويتر تفضل استحداث أي منتج آخر، مثل الرسائل الإخبارية، قبل منح المستخدمين هذه الميزة الأكثر أهمية بالنسبة لهم.



وقالت تويتر في مدونة إن المشتركين الذين سيدفعون 4.99 دولارات شهرياً مقابل التمتع بخدمة "تويتر بلو" سيتمكنون قريباً من تعديل تغريداتهم "عدة مرات" في غضون 30 دقيقة من النشر.



منصات تقدم الخدمة ذاتها منذ سنوات

وتقدم كل منصات التواصل الاجتماعي تقريباً، بما في ذلك فيس بوك وإنستغرام وريديت وبينتريست، منذ سنوات ميزات تتيح للمستخدمين تعديل منشوراتهم.

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