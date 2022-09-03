السبت 03-09-2022
الوكيل الاخباري

اتفاقية لشراء كابسة لبلدية عجلون

أغرب من الخيال.. راعي أغنام يصبح مليونيرا في لحظة بالسودان

النِّيابة العامة تحظر على 15 شخصًا حضور مباريات الدَّوري وتراقبهم إلكترونيا

بدء أعمال إعادة تأهيل طريق السلط

بلدية الكرك : مشروع سياحي على الشاطئ الجنوبي للبحر الميت

إصابة شابان أردنيان بحادث سير في السعودية والخارجية تتابع - التفاصيل

ديوان الخدمة يوضح حول تعيين معلمة في أكثر من مدرسة

هبوط أسعار الدجاج واللحوم عالمياً - تفاصيل

التعليم العالي يقر الأعداد التي سيتم قبولها ضمن قائمة القبول الموحد

57 وفاة جديدة في فيضانات باكستان منهم 25 طفلًا

السبت، 03-09-2022 03:22 م

تويتر تستعد لتفعيل زر تعديل التغريدات للمشتركين برسوم

thumb_361644_700_400_0_0_exact


الوكيل الإخباري - تستعد شركة تويتر لتفعيل زر تعديل التغريدات في غضون أسابيع للمستخدمين المشتركين برسوم في منصة التدوينات القصيرة، وهي ميزة كانت مطلوبة على نطاق واسع منذ فترة طويلة.

اضافة اعلان


ولسنوات طالب مستخدمو تويتر بأن تتاح لهم القدرة على تعديل تغريداتهم بعد نشرها بغرض إصلاح أي أخطاء بها ومن بينها الإملائية.


وأدى تكرار هذا الطلب بالذات إلى ظهور تعليقات ساخرة على الإنترنت، من بينها القول إن تويتر تفضل استحداث أي منتج آخر، مثل الرسائل الإخبارية، قبل منح المستخدمين هذه الميزة الأكثر أهمية بالنسبة لهم.


وقالت تويتر في مدونة إن المشتركين الذين سيدفعون 4.99 دولارات شهرياً مقابل التمتع بخدمة "تويتر بلو" سيتمكنون قريباً من تعديل تغريداتهم "عدة مرات" في غضون 30 دقيقة من النشر.


منصات تقدم الخدمة ذاتها منذ سنوات
وتقدم كل منصات التواصل الاجتماعي تقريباً، بما في ذلك فيس بوك وإنستغرام وريديت وبينتريست، منذ سنوات ميزات تتيح للمستخدمين تعديل منشوراتهم.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
25-1

نصائح وحيل سهلة يمكنك تطبيقها على غوغل ميت

202008120942174217

أبل تحث مستخدمي آيفون على تثبيت تحديث طارئ

1-194

خطوات حظر المكالمات العشوائية على أندرويد

yD7aHOd3ZPsIbYW5eOC2xpUIPdEbHChgRlr2oJla

بعد شهر... واتساب سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف

99fecbb3-2aed-46ac-816d-cb304cd79961

منصات تواصل اجتماعي جديدة.. ربما لا تعرفينها

instagram-logo

كتم بعض الكلمات من المنشورات المقترحة.. ميزة مرتقبة لإنستغرام

أخبار متعلقة
202208311212-main.cropped_1661929358

كيفية إنشاء الملاحظات الصوتية وتحريرها ومشاركتها بسهولة على IPhone

4162889

ماسك يؤكد التخلي عن مشروعه لشراء تويتر

new-model-copie-Récupéré-copie-7

عطل يصيب تويتر في العديد من دول العالم

ebe19a4ddf1f5347145a4103c205484f1d360f24

القضاء يلزم تويتر بتسليم بيانات 9000 حساب مشبوه إلى إيلون ماسك

كيفية إيقاف تشغيل الواتساب بدون الحاجة إلى قطع اتصال الأنترنت من هاتفك المحمول

خطوات فصل بيانات الإنترنت عن الواتساب فقط؟

b4d048c44114d37ada921b78a93dfeb7

تدابير مهمة لنشر صور الأطفال على الإنترنت