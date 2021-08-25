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الأربعاء، 25-08-2021 01:43 م

تويتر تسهل العثور على الغرف الصوتية المناسبة لك

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الوكيل الإخباري - تجرب منصة تويتر طريقة لتسهيل العثور على الغرف الصوتية Spaces التي قد تكون مهتمًا بها.

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وتطلق المنصة اختبارًا جديدًا يظهر لك عندما يستمع أحد الأشخاص الذين تتابعهم عبر تويتر إلى غرفة صوتية، وذلك من خلال تسليط الضوء على هذا البث في الجزء العلوي من الجدول الزمني الخاص بك.

وبالنظر إلى أن الشركة تتطلع إلى جعل الغرف الصوتية الخاصة بها عنصرًا أكبر في تجربة المنصة الأوسع، فإن اكتشاف Spaces يمثل الآن تحديًا رئيسيًا. وذلك لأنه إذا لم تنبه المنصة المستخدمين إلى الغرف الصوتية المهمة بالنسبة لهم، فإنها تفقد إمكانات مشاركة كبيرة.

وهو الدافع الرئيسي وراء هذه الإضافة الجديدة. وقامت المنصة حتى الآن بهذا الأمر عندما يتحدث شخص ما تتابعه في دردشة Spaces ولكن تظهر الآن أيضًا الغرف التي يستمع إليها أصدقائك، مما يوفر طريقة أخرى لتسليط الضوء على المناقشات المحتملة ذات الأهمية.

 

وللمحافظة على الخصوصية، أضافت المنصة أيضًا وسيلة تبديل سهلة لإلغاء تنشيط التنبيهات عندما تستمع إلى غرفة صوتية.

وإذا كنت لا تريد أن يعرف متابعيك الغرف الصوتية التي تحضرها، فيمكنك إيقاف ذلك بالانتقال إلى قائمة الإعدادات والخصوصية. ومن ثم الخصوصية والأمان، ومن ثم إيقاف تشغيل خيار السماح للمتابعين بمعرفة الغرف الصوتية التي تستمع إليها.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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