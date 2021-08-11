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الأربعاء، 11-08-2021 12:49 م

تويتر تشارك تحليلها للانتهاكات العنصرية

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الوكيل الإخباري - أوضحت منصة تويتر أن التحقق من الهوية لن يمنع سيل الإساءات العنصرية ضد اللاعبين السود في فريق كرة القدم الإنجليزي، التي أعقبت خسارة الفريق في مباراة بطولة أوروبا 2020 الشهر الماضي.

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ووفقًا لتحديث نشرته المنصة، فإن غالبية الحسابات التي تم تعليقها بسبب المحتوى المسيء أثناء البطولة لم تكن مجهولة المصدر.


وتشير المنصة إلى أن المملكة المتحدة كانت إلى حد بعيد المصدر الرئيسي للمنشورات العنصرية التي تستهدف لاعبي إنجلترا بعد نهائي بطولة أوروبا.

 

وانتهت مسيرة الأسود الثلاثة بهزيمة ساحقة بركلات الترجيح أمام إيطاليا، مع فشل ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا في ركلات الترجيح.


وتعرض الثلاثي لإساءات عنصرية عبر الإنترنت في أعقاب ذلك، حيث أكدت الشرطة الأسبوع الماضي أنها قامت حتى الآن بإلقاء القبض على 11 شخصًا أثناء تحقيقها في الإساءة العنصرية عبر الإنترنت للاعبي إنجلترا.

 

وقالت المنصة: من بين الحسابات المعلقة نهائيًا من البطولة، تم التعرف على 99 في المئة من أصحاب الحسابات.


وأوضحت الشركة أيضًا أنه في حين أن التغريدات العنصرية جاءت من جميع أنحاء العالم. ولكن معظمها جاء من المملكة المتحدة.

 

وحددت أدوات المنصة الآلية وأزلت 1622 تغريدة عنصرية خلال المباراة وفي غضون 24 ساعة بعد ذلك.


ومن بين التغريدات التي تمت إزالتها، تمت مشاهدة 2 في المئة فقط أكثر من ألف مرة، حسب موقع تويتر.


وقالت: منذ التحديث الذي أجريناه في شهر فبراير، قمنا بتحسين أدواتنا الاستباقية لتحديد الإساءات العنصرية. وأزلنا ما يقل قليلاً عن 13000 تغريدة – تم تحديد 95 في المئة منها بشكل استباقي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

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