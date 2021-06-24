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الخميس، 24-06-2021 10:13 ص

تويتر تطلق مفاجأة.. مشاركة التغريدات على إنستغرام ممكناً

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الوكيل الاخباري - لا داعي بعد الآن لأخذ "لقطة شاشة" لتغريداتك من تويتر، لمشاركتها على تطبيق أنستغرام، إذ باستطاعتك الآن نشرها مباشرة.

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فقد حلّت تويتر أزمة كبيرة يواجهها عدد من مستخدمي إنستغرام الراغبين في نقل تغريدات إلى القصص الخاصة بهم على موقع التواصل المصور.

وكانت تويتر تختبر هذه الميزة من العام الماضي، ولكن مع عدد محدود من المستخدمين، وتصل اليوم إلى جميع مستخدمي هواتف آيفون حول العالم.

 


كما، لا تحتاج إلى تثبيت تحديث تويتر أو إنستغرام جديد حتى تتمكن من استخدامها، حيث تجدها متاحة للاستخدام منذ اليوم.


وتأتي الخاصية حصرية لهواتف آيفون فقط، وقد نراها قريباً على الأندرويد، وفق ما أفاد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

الخطوات

 

 ويمكنك إرسال التغريدات مباشرةً إلى إنستغرام بسهولة، وهي تعمل مثل باقي طرق مشاركة التغريدات عبر التطبيقات الأخرى.


وجاءت هذه الخاصية بعدما لاحظت تويتر أن المستخدمين يقومون بأخذ صور للشاشة ووضعها بعد ذلك في قصص إنستغرام. لذلك تحتاج إلى الضغط على سهم المشاركة الموجود أسفل التغريدة التي ترغب في مشاركتها.


ولكن المشاركة كانت تتم عبر لقطة شاشة فقط، وهذا يعني أنك لا تستطيع الضغط على رابط التغريدة حتى تنتقل إلى صفحتها.


ومن المتوقع أن تتيح تويتر هذه الخاصية في المستقبل كطريقة لجذب المستخدمين إليها.


وتعمل منصة تويتر بشكل مستمر على تقديم المزيد من المميزات لمستخدميها، وذلك لجذب المستخدمين الجدد والاحتفاظ بالمستخدمين القدامى.

 

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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