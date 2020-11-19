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الخميس، 19-11-2020 03:31 م

تويتر تطلق ميزة اختفاء التغريدات بعد مرور 24 ساعة

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة تويتر أنها ستطلق على مستوى العالم خاصية اختفاء التغريدات بعد مرور 24 ساعة من نشرها والتي يطلق عليها اسم "Fleets".

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واختبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر هذه الخاصية في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية.


وقالت الشركة إن هذه التغريدات ستكون متاحة لجميع المستخدمين على أنظمة التشغيل (iOS) و (Android) خلال الأيام المقبلة.

 

وقال مدير التصميم جوشوا هاريس ومدير المنتج سام هافيسون في منشور بالمدونة: "البعض منكم يقولون لنا إن التغريد غير مريح لأنه يبدو علنيا ودائما أبدا، كما أن هناك ضغطا كبيرا لحشد إعادة النشر والإعجاب".


وأضافا: "لأنها تختفي بعد يوم واحد، ساعدت هذه التغريدات الناس على الشعور براحة أكبر في مشاركة الأفكار والآراء والمشاعر الشخصية العادية".

 

وستكون تغريدات اليوم الواحد، التي تتضمن النصوص والصور ومقاطع الفيديو، متاحة في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية لكل مستخدم وكذلك في صفحته الشخصية.

 

سبوتنيك

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