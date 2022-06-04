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السبت، 04-06-2022 10:56 ص

تويتر تطور أداة لتنبيهات الكلمات الرئيسية

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الوكيل الإخباري - تطور شركة تويتر ميزة جديدة تسمى اشتراك البحث Search Subscribe، التي تتيح للمستخدمين اختيار تلقي إشعارات حول التغريدات الجديدة التي تتطابق مع مصطلح بحث معين.

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وتم رصد هذه الميزة لأول مرة من قبل المطور ديلان روسيل. ويبدو أنها وضعت رمز الجرس عبر تويتر بجوار مربع البحث في التطبيق.


وعند إجراء بحث في تطبيق تويتر، فإنك ترى رمز الجرس بجوار شريط البحث. وعند النقر عليه، يتم إخطارك بأنك مشترك لتلقي إشعارات فورية للتغريدات حول ما تبحث عنه.


وليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان يتم إرسال الإشعارات في الوقت الفعلي أو ما إذا كانت التنبيهات قد تكون أكثر دورية وذات طبيعة مجمعة.


ولا تظهر ميزة اشتراك البحث في الوقت الحالي إلا في تطبيق Twitter Alpha.

 

ونتيجة لذلك لا يجب أن تعتبر هذا علامة على أنها أصبحت قادمة بالتأكيد.
وتمثل الميزة محاولة أخرى من تويتر لتسهيل عثور المستخدمين على الأشياء التي يبحثون عنها.


ويمكنك الآن تلقي إشعارات للمستخدمين الفرديين، أو كتم صوت الأشياء أو حظرها بشكل انتقائي باستخدام الكلمات الرئيسية. ولكن لا يمكنك الاشتراك في تغريدات محددة بدلاً من مغردين محددين.


وعندما يتعلق الأمر بإشعارات الهاتف المحمول المتعلقة بالتغريد، فإن أفضل تطبيق للوظيفة كان دائمًا تطبيق المنصة الرسمي، وإن كان يقتصر على التغريدات الجديدة فقط من الحسابات التي تتابعها.


وفي الوقت نفسه، يوفر TweetDeck عبر سطح المكتب مجموعة موسعة من إمكانيات التنبيه جنبًا إلى جنب مع السرعة كونه تطبيق تويتر رسميًا.


وتتشابه الميزة بشكل كبير مع ميزة TweetDeck، الذي يتيح لك إنشاء عمود لنتيجة بحث والحصول على إشعارات في كل مرة يتم تحديثها.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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