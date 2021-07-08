تويتر تطور ميزات خصوصية جديدة

الوكيل الإخباري - تختبر تويتر أيضًا عناصر تحكم متغيرة للجمهور لتغريداتك، التي يتم تحديدها أيضًا في مربع كتابة التغريدات، وتعالج بعض المشكلات نفسها.

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ويبدو أن هذا الحل يهدف إلى المساعدة في تقليل الحاجة إلى حسابات متعددة، مما يقلل الحاجة إلى تبديل الحساب، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يديرون حسابات العلامات التجارية وحالات التواجد الأخرى، يكون لكلا الخيارين مكانهما.



وتفكر المنصة أيضًا بتوفير نظرة عامة جديدة لإعدادات الخصوصية المتنوعة لديك، لجعل الأشخاص أكثر وعيًا بخياراتهم.



وقالت تويتر: وجدنا أن الكثير من الأشخاص لا يعرفون جميع إعدادات التحكم في المحادثة وقابلية الاكتشاف المتاحة لهم.



ويأخذك التنبيه الجديد عبر جميع إعدادات وعناصر التحكم في الخصوصية المتنوعة. ويساعد ذلك المستخدمين في الحصول على فهم أفضل لكيفية تحديد جمهور تغريداتهم.



وتتطلع تويتر إلى المساعدة في زيادة الوعي حول إعدادات قابلية الاكتشاف. خاصة في المواقف التي قد يكون فيها نشاط مشبوه أو غير مرغوب فيه حول حسابك.



وتنبه تويتر المستخدمين بشأن كيفية العثور على الحساب، ومن ثم تطالبهم بتغيير هذه الإعدادات إذا اختاروا ذلك.



ولدى تويتر مجموعة من أدوات وخيارات الخصوصية المتاحة، ولكن العديد منها صعبة الوصول.



وتتطلع المنصة إلى مساعدة المستخدمين على فهم كل عنصر بشكل أفضل، والمكان الذي يتم تطبيقه فيه، وقد يلعب هذا دورًا رئيسيًا في تقليل التجارب غير المرغوب فيها والحفاظ على التغريدات آمنة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





