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السبت، 17-04-2021 10:28 ص

تويتر تعلن تعطل خدمات موقعها مؤقتا لدى بعض المستخدمين

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "تويتر"، ليلة أمس الجمعة، انقطاع خدمات موقعها بشكل مؤقت لدى بعض المستخدمين حول العالم.

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ونقل موقع "أندرويد بوليس" عن شركة "تويتر"، قولها في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إنها تعمل على إصلاح مشكلة في الدخول إلى تويتر بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في المنصة.

وأفادت الشركة بأنه "قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم. نحن نعمل على إصلاح المشكلة وستعودون إلى الجدول الزمني قريبا".

وعرض موقع "داون ديتيكتور" بيانات تفيد بأن نحو 40 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في منصة تويتر يوم الجمعة.


وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن اكتشاف عدد كبير من المستخدمين ثغرة في تطبيق "تويتر"، وهو ما دفع الشركة الأمريكية للتحرك بصورة عاجلة.
اشتكى عدد كبير من المستخدمين، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، من وجود ثغرة وعيب فني في خدمة "فلييتس" في تويتر، التي تفضح عددا كبيرا منهم.


والمفترض أن خدمة "فلييتس" تعتمد على نشر القصص، التي تختفي بعد وقت قصير (24 ساعة على أقصى تقدير)، لكن مستخدمي "تويتر" لاحظوا أن قصصهم لا تختفي وتظهر موجودة على شريط الأخبار، ما تسبب في إحراج عدد كبير منهم.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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