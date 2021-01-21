تويتر تغلق حساب السفارة الصينية بسبب الأويغور

الوكيل الإخباري_ اعلنت منصة التدوينات القصيرة " تويتر " عن اغلاق حساب السفارة الصينية في الولايات المتحدة ، وذلك بسبب تغريدة عن نساء من الأويغور انتهكت سياسة الشركة ضد نزع الصفة الإنسانية.

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حيث قام حساب السفارة الصينية بالتغريد هذا الشهر بأن نساء الأويغور قد تم تحريرهن من خلال سياسة الحكومة من كونهن آلات لصنع الأطفال.



وقال المتحدث باسم تويتر من خلال تدوينة : لقد اتخذنا إجراءات بشأن التغريدة لانتهاكها سياستنا ضد التجريد من الإنسانية، حيث تنص السياسة على حظر تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم على أساس دينهم أو طبقتهم الاجتماعية أو أعمارهم أو إعاقتهم أو مرضهم الخطير أو أصلهم القومي أو عرقهم.

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية







