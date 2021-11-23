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الثلاثاء، 23-11-2021 02:04 م

تويتر تقدم أسماء مستعارة للمساهمين في Birdwatch

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الوكيل الإخباري - تقدم شركة تويتر أسماء مستعارة للمشاركين في أداة الإشراف المسماة Birdwatch حتى لا يضطروا إلى تضمين أسماء المستخدمين الخاصة بهم في الملاحظات التي يتركونها عبر تغريدات الآخرين، حسبما أعلنت الشركة.

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وأطلقت منصة التواصل الاجتماعي تجربة Birdwatch في شهر يناير كطريقة لحشد المصادر للتحقق من صحة التغريدات التي قد تحتوي على معلومات مضللة أو غير دقيقة.


ولكن الشركة قالت إن المساهمين في برنامج Birdwatch التجريبي أعربوا بأغلبية ساحقة عن تفضيلهم للمساهمة تحت أسماء مستعارة. وكان هذا التفضيل أقوى ما يكون بالنسبة للنساء والمساهمين السود.

 

وقالت الشركة إن أبحاثها تظهر أن الأسماء المستعارة لديها القدرة على تقليل التحيز من خلال التركيز على محتوى الملاحظة وليس على مؤلف مذكرة Birdwatch.


كما وجدت أيضًا أن الأسماء المستعارة قد تساعد في تقليل الاستقطاب من خلال مساعدة الأشخاص على الشعور بالراحة عند تجاوز الخطوط الحزبية.


وقدمت تويتر برنامجًا تجريبيًا لبرنامج Birdwatch في شهر يناير. الذي يتيح للمستخدمين المشاركين التحقق من صحة التغريدات وإضافة ملاحظات مع سياق إضافي.


ويمكن للمشاركين في Birdwatch أيضًا تقييم ملاحظات بعضهم بعضًا. ولا تظهر الملاحظات بأي طريقة أخرى عبر المنصة. ولكن يتم عرضها عبر موقع Birdwatch العام.

 

ويطلب من المتقدمين لبرنامج Birdwatch التعهد بالتصرف بحسن نية والمساعدة، حتى لأولئك الذين يختلفون، كشرط للمشاركة. كما يطلب المساهمة بشكل حقيقي وبناء لمساعدة الآخرين على البقاء على اطلاع.

وقالت الشركة أيضًا إنها بصدد نشر صفحات حساب Birdwatch لضمان ألا يأتي هذا التغيير على حساب المساءلة. ويؤدي ذلك إلى جعل مساهمات Birdwatch السابقة مرئية للمستخدمين ويسمح للمساهمين بأن يكونوا مسؤولين عن التصنيفات التي تتلقاها ملاحظاتهم.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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