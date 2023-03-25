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السبت، 25-03-2023 08:54 ص

تويتر تكشف عن مصير الحسابات الموثقة دون رسوم شهرية

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الوكيل الإخباري- منذ شراء رجل الأعمال، إيلون ماسك، لشبكة تويتر فرض رسما شهريا للحصول على علامة التوثيق الزرقاء، ولكن هذه العلامة على وشك أن تشهد تغييرات مرة أخرى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

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وقالت تويتر في تغريدة، إنها ستزيل علامة التوثيق عن الحسابات الموثقة التي تم التحقق من هوية أصحابها ما لم يدفع المستخدمون 8 دولارات شهريا.


وأوضحت الشركة أن هذا التغيير سيبدأ مطلع أبريل، ما جعل البعض يعتقد أنها قد تكون أشبه بـ"مزحة" لتكون "كذبة أبريل"، بحسب الصحيفة.


وأبلغ مستخدمون للشبكة ظهور تنبيه لهم أثناء استخدامهم تويتر يدعوهم للتسجيل في خدمة "تويتر بلو" حتى لا يفقدوا ميزة علامة التوثيق التي يمتلكونها.


وغرد ماسك، إنه سيتم التحقق تلقائيا من حسابات الأفراد الذين يرتبطون بمؤسسات موثقة لدى تويتر.


ويمكن للمنظمات والمؤسسات توثيق حساباتها مقابل نحو 1000 دولار شهريا.( الحرة )

 




 

 


 

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