الأربعاء 02-03-2022
الوكيل الاخباري

عدسة الوكيل ترصد فرحة الأردنيين العائدين من أوكرانيا إلى الأردن - صور

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمّان

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

الأمم المتحدة : 836 ألف لاجئ أوكراني

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

الأربعاء، 02-03-2022 11:26 ص

تويتر تمتثل للعقوبات الأوروبية على روسيا.. وموسكو ترد

3d99e6c3-cad1-411b-a752-f61a79dfdb35_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- قالت شركة تويتر يوم الثلاثاء إنها ستمتثل لعقوبات الاتحاد الأوروبي على وسيلتي الإعلام الروسيتين التابعتين للدولة آر.تي وسبوتنيك عندما يدخل أمر الاتحاد حيز التنفيذ.

اضافة اعلان


وقال متحدث باسم تويتر في بيان "عقوبات الاتحاد الأوروبي ستلزمنا قانونا على الأرجح بحجب محتوى معين في الدول الأعضاء بالاتحاد. نعتزم الامتثال للأمر عندما يدخل حيز التنفيذ".


أما خارج الاتحاد الأوروبي، فقد قالت تويتر إنها ستواصل التركيز على تقليل ظهور المحتوى من هذين المنفذين، بالإضافة إلى وضع علامات تحذيرية التغريدات منهما.


وقالت مالكة فيسبوك ميتا ومالكة غوغل ويوتيوب ألفابت وتيك توك إنها تحظر الوصول إلى آر.تي وسبوتنيك في الاتحاد الأوروبي.

 

العربية



 




 

 


 

إقرأ ايضا
02a70029-f025-4af4-b27e-bfe256364e5b_16x9_1200x676

غوغل وسناب شات تحجبان خدماتهما عن المستخدمين بروسيا

de666655-2d20-4407-af84-8ed74d6bd8b3_16x9_1200x676

فيسبوك تحجب صفحات RT و Sputnik في أوروبا

إنستاجرام-تتوقف-عن-دعم-تطبيق-IGTV

إنستاجرام تتوقف عن دعم تطبيق IGTV

تيك-توك

من 3 ل 10 دقائق..تيك توك تزيد مدة مقاطع الفيديو

ezgif.com-gif-maker-84

آبل تواجه سادس غرامة أسبوعية في هولندا

240a01a8-1148-48f3-87d7-d16ac89e8fa2

عادات سيئة تدمر هاتفك الذكي عليكِ تفاديها

أخبار متعلقة
02a70029-f025-4af4-b27e-bfe256364e5b_16x9_1200x676

غوغل وسناب شات تحجبان خدماتهما عن المستخدمين بروسيا

115627Image1-1180x677_d

تويتر يختبر ميزة لمكافحة إساءة الاستخدام

621c9b2e4236044ee655b1ce

دول تطالب غوغل بإيقاف حسابات وسائل الإعلام الروسية

08789c5c-2333-46b0-b1f4-09b625e523d1_16x9_1200x676

لأول مرة منذ ثماني سنوات.. غوغل تعدل شعار كروم

c76d2e7a-1a99-439f-b74a-842a794fa07b_16x9_1200x676

تويتر يخالف أهم قواعده.. قريباً مقالات مطولة

61f92bef4236047c4812cbb2

فرنسا تغرّم غوغل مبلغا كبيرا مرة أخرى