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الأربعاء، 07-07-2021 02:21 م

تويتر تواجه مشاكل في الهند

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الوكيل الإخباري - قالت الحكومة الهندية في دعوى قضائية هذا الأسبوع إن منصة تويتر لم تعد تتمتع بحماية المسؤولية ضد المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في الهند.

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ويأتي ذلك مع تصاعد التوتر بين الاثنتين بشأن قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.


وفي دعوى قضائية يوم الاثنين، قالت نيودلهي إن المنصة فقدت حصانتها في الهند بعد أن فشلت في الامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات المحلية الجديدة.

 

وكشفت الدولة عن قواعد تكنولوجيا المعلومات المحلية الجديدة في شهر فبراير ودخلت حيز التنفيذ في أواخر شهر مايو.

وقال الخبراء في الأسابيع الأخيرة إن المحكمة الهندية – وليس الحكومة الهندية – تمتلك السلطة لتقرير ما إذا كانت تويتر تحافظ على حماية الملاذ الآمن في ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم.


وتتمتع خدمات الإنترنت بما يشار إليه على نطاق واسع باسم حماية الملاذ الآمن التي تنص على أن منصات التكنولوجيا لن تكون مسؤولة عن الأشياء التي ينشرها المستخدمون أو يشاركونها عبر الإنترنت.

 

وإذا قمت بإهانة شخص ما عبر المنصة، على سبيل المثال، فقد يطلب من الشركة إزالة منشورك إذا توجه الشخص الذي أهنته إلى المحكمة وصدر أمر إزالة.

 

ولكن من المحتمل ألا تتحمل المنصة المسؤولية القانونية عن ما قلته أو فعلته.
ودون الحماية، فإن تويتر – التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم في الهند – مسؤولة على الورق عن كل ما يقوله هؤلاء المستخدمون عبر منصتها.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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