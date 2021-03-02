تويتر: علامات تحذير على تغريدات لمعلومات مضللة عن كورونا

الوكيل الاخباري - قالت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، ان موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سيبدأ بوضع علامات على التغريدات التي يتم تداولها في منطقة الشرق الاوسط والتي تحتوي على معلومات مضللة بشأن فيروس كورونا.

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واوضحت الهيئة اليوم الثلاثاء، أن انتشار المعلومات المغلوطة عن الفيروس في دول المنطقة كغيرها من دول العالم، أصبح مسألة خطيرة، مشيرة الى أن بعض الدول فرضت عقوبات على نشر المعلومات الخاطئة بشأن كورونا.

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--(بترا)



