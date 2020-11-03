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الثلاثاء، 03-11-2020 02:47 م

تويتر.. وسائل إعلام محددة لنشر نتائج الانتخابات الأمريكية

arabstoday-Twitter


الوكيل الاخباري-  أعلنت "تويتر" أن وسائل إعلام بعينها، سيكون مسموح لها نشر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر منصتها.

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وأعلنت "تويتر"، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها ستضيف أدوات جديدة "تحذيرية" على أية تغريدات تشير إلى نتائج مبكرة للانتخابات الأمريكية غير رسمية.


وأوضحت "تويتر" أن تلك العلامات التحذيرية، ستشمل أيضا أية تغريدات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تعلن نصره مثلا في الانتخابات أو أي من ذلك القبيل.


وقالت "تويتر" أن المنصات المسموح لها فقط نشر نتائج الانتخابات، هي تلك المنظمات التي تعتبر "تويتر" أن مصادرها رسمية لنتائج الانتخابات.


أما عن العلامة التحذيرية، فقالت "تويتر" إنها ستكون عبارة عن علامة بأن ذلك الحساب ينشر معلومات "مضللة" عن نتائج الانتخابات الأمريكية، وستحد من انتشاره وربما تفرض عليه عقوبات أيضا قد تصل إلى حد إغلاق الحساب بصورة كاملة.


وستصنف أيضا أي حساب يقوم بهذا النشاط يتخطى عدد متابعيه 100 ألف متابع بأنه ينشر "تغريدة فيروسية" وستخضعه لقواعد العقوبات الخاصة بها.


وحددت "تويتر" وسائل الإعلام المسموح لها نشر نتائج الانتخابات الأمريكية بأنها ستعتمد على مسؤولي الانتخابات في الولايات المختلفة، والمنافذ الإخبارية الأمريكية، التي خصصت مكاتب انتخابية مستقلة، وشملت تلك الوسائل:
- شبكة "أيه بي سي" نيوز.
- وكالة أسوشيتد برس.
- شبكة "سي بي إس" نيوز.
- شبكة "سي إن إن".
- شبكة "فوكس نيوز".
- شبكة "إن بي سي" نيوز.
- Decision Desk HQ.

 

المصدر: سبوتنيك


 




 

 


 

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