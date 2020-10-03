تويتر يتخذ إجراء ضد التغريدات التي تتمنى موت ترامب بكورونا

الوكيل الاخباري - تصدر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصابته بفيروس كورونا موقع التدوينات المصغر، تويتر، ما دفع بعض المستخدمين إلى تمني موت ترامب علنا بسبب مرض كوفيد- 19.

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لكن، موقع تويتر أعلن بأنه لا يسمح بالتغريدات التي تتمنى أو تأمل في الموت أو الأذى الجسدي الخطير أو المرض المميت ضد أي شخص، وأن هذا المحتوى "مخالف لقواعدنا".



وقال تويتر في تغريدة يوم الجمعة إنه سيقوم بإزالة التغريدات التي تنتهك هذه السياسة. ومن الواضح أن هذه السياسة ستطبق على الأشخاص الذين يتمنون الموت لترامب.

https://t.co/P2vGfUeUQf tweets that wish or hope for death, serious bodily harm or fatal disease against *anyone* are not allowed and will need to be removed. this does not automatically mean suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 October 2, 2020

وأوضح تويتر أن هذا لا يعني تعليق الحسابات تلقائيا، وذلك ردا على وسائل إعلام قالت أنه سيتم تعليق المستخدمين، نقلا عن بيان من تويتر، وهو ما يتعارض قليلاً مع بيان تويتر العام العام على منصته الخاصة.



ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر في وقت سابق اليوم الجمعة للعلاج من فيروس كورونا.



وأعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.





