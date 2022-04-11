تويتر يتراجع عن تعديل مثير بالجدل يخص التغريدات المحذوف

الوكيل الاخباري-تراجع موقع تويتر مؤقتاً عن تغيير مثير للجدل جعل من الصعب على الأشخاص الاحتفاظ بالتغريدات المحذوفة.



فقد أعلن الموقع أنه تراجع عن ذلك التغيير، ولن تظهر مساحة فارغة شاسعة في مكان التغريدات المحذوفة على المواقع التي تقوم بتضمينها، بحسب موقع The Verge.

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خيارات مختلفة

وقال المتحدث باسم تويتر إنه "بعد النظر في التعليقات التي سمعناها، نحن بصدد التراجع عن هذا التغيير في الوقت الحالي بينما نستكشف خيارات مختلفة، ونحن نقدر أولئك الذين شاركوا وجهات نظرهم، تساعدنا ملاحظاتكم في تحسين تويتر".



في حين لم يوضح الموقع نوع الخيارات المختلفة التي قد يجربها بدلا من المساحة الفارغة الشاسعة محل التغريدة المحذوفة.

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