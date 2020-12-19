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السبت، 19-12-2020 12:33 م

تويتر يتيح طلبات توثيق الحسابات في 2021

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الوكيل الإخباري _ تواصل شركة تويتر في تطوير واضافة ميزات جديدة يث انها ستتيح للمستخدمين طلب توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

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حيث كشفت الشركة عن سياسة التحقق التي تم تجديدها، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2021، ومع السياسة الجديدة، سيفتح تويتر طلبات التحقق الاحتياطية للمستخدمين الذين يعتقدون أنهم يستحقون علامة التوثيق الزرقاء.


كما ستتضمن العملية مطالبة المتقدمين باختيار فئة لحالتهم التي تم التحقق منها وتأكيد هويتهم عبر الروابط والمواد الداعمة الأخرى.


حيث سيسمح تويتر للمستخدمين بطلب التحقق في قسم "إعدادات الحساب" في التطبيق والموقع الإلكتروني، وتقول الشركة إن التفاصيل الدقيقة للعملية ستأتي في وقت لاحق، لكنها ستستخدم مزيجًا من المراجعين البشريين لتقييم التطبيقات، وأضافت أنها ستمنح المستخدمين خيار مشاركة المعلومات الديموغرافية مع طلباتهم من أجل "قياس وتحسين الإنصاف في عملية التحقق لدينا".

 

 

المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

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