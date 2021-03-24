الأربعاء 24-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاستهلاكية العسكرية تخفض 700 سلعة

مدير صحة البلقاء يتفقد المستشفيات والمراكز الصحية

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

معهد الفلك المصري يحسم موعد الأول من رمضان وعيد الفطر السعيد

الملك يعزي آل نهيان وبن راشد بوفاة نائب حاكم دبي

تعليق الدوام في هيئة الاستثمار غدا الخميس

الأمانة: 114 مخالفة وإغلاقا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والمهنية

وزير التربية يوضح حول تغيير دوام المدارس والعودة للتعليم عن بُعد

انهاء التحقيقات بقضيتي سرقة لمحطتي وقود بعمان

تلقي أكثر من 251 ألف شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن

الأربعاء، 24-03-2021 03:17 م

تويتر يتيح ميزة جديدة للتراجع عن المنشورات!

c1a9108b-06052012_m2


الوكيل الاخباري - تتجه منصة "تويتر" إلى إضافة ميزة التراجع عن نشر التغريدات عبر خاصية "Undo Tweet"، والتي ستتطلب من المستخدم الراغب بالاستفادة منها مقابل دفع مادي.

اضافة اعلان

وتسمح ميزة التراجع عن التغريدة بسحب أو تصحيح التغريدة في غضون ثوان قليلة، وذلك قبل نشرها رسميا عبر المنصة.


كما تعمل المنصة على خيار يسمح للمستخدمين باستعادة التغريدات التي تم حذفها.


- معلومات مدققة
يقول خبير تكنولوجيا الاتصالات والإعلام أيمن صلاح، إن "خاصية تويتر المزمع إطلاقها تمنح المستخدمين ميزة جديدة ومفيدة في الوقت ذاته، وبخاصة المتوترين منهم، وهم كثر على الفضاء الإلكتروني، والذين يبثون معلومات وأخبارا غير دقيقة أو موثقة، فتخرج تغريداتهم كرصاصة قاتلة لا ترد. كذلك تسهم الخاصية الجديدة في منح المستخدم فرصة أكبر للتروي والتدقيق فيما ينشره من أخبار ومعلومات، ما يقلل الأخطاء ويساهم في محاربة الأخبار الزائفة على المنصة".

 

ويضيف صلاح في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الخاصية الجديدة تتماشى مع الوعي المتزايد عالميا في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من طرف المستخدمين والقائمين على تلك التطبيقات في آن، وتوجيهها في خدمة نشر المعلومات المدققة عوضا عن المضللة التي ملأت الفضاءات الإلكترونية العامة، والتي زاد الوعي بخطورتها على مستقبل البشرية جمعاء، بعد استخدام جماعات الإرهاب لوسائل التواصل الاجتماعي في جذب أعضاء جدد".


الرأي نفسه يعبّر عنه خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي حسام صالح، قائلا: "الخاصية الجديدة تواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة وتتماشى مع ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى للمستخدم من حرية التعديل بعد النشر، خاصة أن تويتر لا يتيح لمستخدميه خاصية تعديل التغريدات كما الحال بالنسبة لمعظم وسائل التواصل الأخرى مثل فيسبوك".


وبحسب صالح فإن الخاصية المزمع إطلاقها "هي من حق مستخدم تويتر، لأن شبكة التغريدات القصيرة مساحة غير موثقة للتعبير عن الرأي، ومن ثم يحق للمستخدم التعديل أو الإضافة أو المسح، ولا أستبعد أن تتيح تويتر لمستخدميها إمكانية التعديل غير المحكوم بوقت زمني للتغريدات في المستقبل". 

 

- مميزات لصناع المحتوى
وبعيدا عن زر التراجع السهل الاستخدام، تتضمن بعض الخيارات المحتملة الأخرى شارات أو ألوانا مخصصة لتجميل الحساب، أو أدوات تفيد صناع المحتوى، مثل "سوبر فولوز" التي تتيح لمستخدمي تويتر جعل المتابعين يدفعون مقابل الوصول إلى المحتوى الحصري.


وحول هذه النقطة، يوضح صلاح أن هدف "تويتر" من الخاصية الجديدة التي يتوجب على المستخدم الدفع في مقابلها هو "استكشاف لفرص جديدة للتمويل وتعظيم الأرباح ضمن ما يدخل في إطار الحرب ما بين المنصات، ومواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة لجذب المزيد من المستخدمين، ومن ثم تحقيق الأرباح".

 

ويعتقد صلاح أن الخاصية "تهم بشكل أكبر الشخصيات المؤثرة على تويتر والمؤسسات الإعلامية والصحفية، وتصب في مصلحتهم ومصلحة المتابعين لهم في تقديم والحصول على محتوى يمتاز بدقة أكبر".


وإلى جانب الخاصية القادمة، فتح "تويتر" خاصية "إخفاء التغريدة" الجديدة أمام قطاع مطوري تطبيقات الموقع، بما يتيح تطوير أدوات إضافية تساعد المستخدمين في إخفاء الردود على تغريداتهم بشكل أسرع وأكثر فاعلية.


وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، إلى أن هذا النوع من الأدوات المنتظر تطويرها بعد فتح خاصية "إخفاء التغريدة" أمام المطورين سيكون مهما بشكل خاص بالنسبة للشركات والعلامات التجارية والتي لها حسابات رسمية على "تويتر".

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
45

مايكروسوفت تسعى للاستحواذ على منصة لتواصل الألعاب بـ10 مليارات دولار

1039621330_0_120_1920_1159_1000x541_80_0_0_7d2a9bbc4d954f5a2b547b066b563d60

باستخدام 'أندرويد'.. كوالكوم تخطط لـ 'غزوة' جديدة نحو سوق الإلكترونيات

1031298908_99_0_3002_2047_638x450_80_0_0_1ff33005dadebd1ba5480eb1a157b397

'تليغرام' يعزز موقعه أمام منصات التواصل الغربية المسيطرة على العالم

1120194115630549043579

عطل خطير يضرب العديد من التطبيقات.. وغوغل تكشف السر

حريات

مقترحات لتشديد العقوبة على الجرائم الإلكترونية في روسيا

287fba56-0731-4017-a798-b5ddc8cb3592

فيسبوك تحذف مليون و300 ألف حساب وتوظف عشرات الآلاف للمراقبة

أخبار متعلقة
resize

عمرها 15 عاما.. عرض 2.5 مليون دولار لشراء أقدم تغريدة في تويتر

تويتر

تويتر تطلق استطلاعا بشأن القواعد الواجب تطبيقها مع الزعماء

20210314-1615720403132-original

طرق لتحميل الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية على تويتر

تويتر

تويتر:مخالفات تعمل على إغلاق الحساب بشكل دائم

2020-10-30T225546Z_368255709_RC2ATJ9I6KNW_RTRMADP_3_USA-TWITTER-POLICY

تويتر: علامات تحذير على تغريدات لمعلومات مضللة عن كورونا

4225-2817-2.41898800

واتسآب تطرح ميزة جديدة بشأن الخصوصية