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التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الأحد، 20-06-2021 11:01 ص

تويتر يتيح ميزة جديدة لمضيفي spaces

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الوكيل الإخباري - أعلنت منصة تويتر عن مجموعة من الميزات الحديثة للغرف الصوتية المباشرة Spaces، ومن بينها إمكانية تنزيل الملف الصوتي، مما يمثل إضافة كبيرة لأولئك الذين يميلون إلى الاتجاه الاجتماعي الصوتي.

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وقد يحتاج المستخدمون ملف الصوت، الذي تحتفظ به المنصة في ملف لمدة 30 يومًا لأغراض الإشراف المحتملة.


ومن قسم “تنزيل بياناتك وأرشفتها”، يمكنك النقر فوق “طلب أرشيف” للحصول على ملف مضغوط لجميع البيانات الموجودة عبر تويتر، التي تتضمن صوت Spaces الخاص بك.

 

وبمجرد طلب الأرشيف الخاص بك، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 24 ساعة للوصول إليه. ولكن تتمكن من العثور على صوت Spaces في مجلد البيانات داخل ملف zip.


وكانت تويتر تعمل على خيارات تنزيل الصوت خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن المحتمل في النهاية تحسين هذه العملية، بحيث لا تضطر إلى تنزيل جميع معلومات تويتر الخاصة بك للوصول إلى الملف الصوتي.

 

ويمكن أن يوفر ذلك فائدة وقيمة أكبر للغرف الصوتية المباشرة حيث يمكن للأشخاص بعد ذلك إعادة تصميم المحتوى الصوتي لتوسيع نطاق وصولهم إلى الجمهور وتعزيز الاتصال مع أولئك الذين ربما لم يتمكنوا من الاستماع إلى البث المباشر.


وهناك أيضًا تعقيدات محتملة داخل مثل هذه التسجيلات في ضمان الموافقة على إعادة الاستخدام من جميع المتحدثين.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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