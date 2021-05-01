تويتر يجتذب العديد من المستخدمين الجدد خلال 2020 بفضل كورونا

الوكيل الاخباري - كشف موقع "تويتر" الأمريكي للتواصل الاجتماعي، أن لديه 199 مليون مستخدم نشط يوميا في الربع الأول من العام الحالي.

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وبيّن في تقرير أرباحه للربع الأول من 2021 أن ذلك يمثل زيادة قدرها 20% تقريبا، وذلك بالمقارنة مع 166 مليون مستخدم قبل عام، بحسب موقع "إنغادجيت".



كما أشار التقرير إلى أن موقع "تويتر" نما بشكل أسرع خارج الولايات المتحدة خلال العام الماضي؛ إذ زاد عدد المستخدمين النشطين يوميا دوليا من 133 مليونا في الربع الأول من عام 2020 إلى 162 مليونا في الربع الأخير، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22%.



وفسر "تويتر" هذه الزيادات بفضل حديث الناس ومجادلتهم باستمرار عبر منصته عن استمرار وباء "كورونا" حول العالم، وكذلك عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي شهدت واقعة حادثة اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وترجمت الزيادة في مستخدمي "تويتر" بارتفاع مماثل في إيراداته، إذ بلغ إجمالي إيرادات الربع الأول 1.04 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 28% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي أرباحها 68 مليون دولار أمريكي، بعد تسجيل خسارة قدرها 8 ملايين دولار العام الماضي.



لكن حذرت شركة "تويتر" في تقريرها من أن النمو الأسرع في عدد المستخدمين الذي شهدته في عام 2020 سيعني على الأرجح أن المستخدمين لن ينموا بنفس السرعة تقريبا في عام 2021، وقالت في رسالتها إلى المساهمين إن "الطفرة الكبيرة المرتبطة بالوباء" في عام 2020 قد تؤدي إلى معدلات نمو المستخدمين بأرقام مزدوجة منخفضة على أساس سنوي لبقية عام 2021، مع أدنى نمو متوقع للربع القادم.



المصدر : سبوتنك