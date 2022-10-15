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السبت، 15-10-2022 08:27 م

تويتر يختبر ميزة جديدة

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الوكيل الإخباري - يشهد موقع "تويتر" منذ فترة ليست بالقليلة، تغييرات كبيرة في طبيعته التي اعتادها المستخدمون على مدار سنوات طويلة، حيث يختبر الآن ميزة تتيح للمستخدم التحكم بخاصية "الإشارة" في التغريدات.

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الميزة التي يختبرها "تويتر" بالوقت الحالي، اكتشفتها باحثة التطبيقات الشهيرة "جين مانشون وونغ"، وهي مدونة متخصصة في التكنولوجيا، وتشتهر بالكشف عن خصائص جديدة في التطبيقات والمواقع والإعلان عنها قبل تدشينها رسميا، حيث أوضحت أنه سيكون بإمكان المستخدمين قريبا تحديد من قد يشير إليهم في تغريداتهم الخاصة، أو في الردود على تغريداتهم، درجة منح المستخدمين إمكانية منع أي شخص على الإطلاق من الإشارة إليهم.


وعن الدافع وراء اختبار "تويتر" لتلك الميزة الجديدة، يقول خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، فادي رمزي، إنها "تأتي في إطار سعي "تويتر" في الآونة الأخيرة لعمل تحولا في نظامها الأساسي، حيث تعتبر منصة التغريدات القصيرة متأخرة في إتاحة خاصيات أصبحت من طبيعة جميع وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعلها تبدو وكأنها متأخرة عن اللحاق بركب الميزات المتسارع يوميا، والذي تخوض الوسائط في مضماره منافسة شرسة جدا فيما بينها". ( سكاي نيوز )


 




 

 


 

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