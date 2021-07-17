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السبت، 17-07-2021 02:27 م

تويتر يخسر ميزة ويحصل على أخرى

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الوكيل الإخباري- أعلن القائمون على "تويتر"، أن التطبيق سيوقف ميزة Fleets، وسيحصل على ميزة جديدة في نفس الوقت.

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وتبعا للمشرفين على التطبيق فإن ميزة Fleets التي كان من خلالها يمكن عرض صور وإعلانات في وضع ملء الشاشة عبر التغريدات لتختفي تلقائيا بعد 24 ساعة، ستتوقف عن العمل اعتبارا من أغسطس القادم.


وقالت الشركة المسؤولة عن "تويتر" في تصريح حول الموضوع، "كنا نامل أن تساعد Fleets عددا أكبر من المستخدمين للانضمام إلى منصة تطبيقنا، ولكننا لم نلحظ تغييرات جدية مثل تلك التي كنا نأمل بها".

 

وكانت "تويتر"، قد أطلقت الميزة المذكورة للمستخدمين في نوفمبر العام الفائت، وبدأت باختبار الإعلانات فيها منذ مدة، لذا كان من المتوقع أن تدعمها لمدة أطول.


ومع إعلان "تويتر" عن رغبتها بإزالة Fleets من تطبيقها صرحت، بأنها أضافت ميزة "التسميات التوضيحية" للتغريدات الصوتية، والتي من المفترض أن تجعل التغريدات أكثر حيوية وتتمتع بتفاعل أكبر من قبل مشاهديها.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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