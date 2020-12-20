تويتر يخطط لتصنيف حسابات الروبوتات الآلية

الوكيل الإخباري _ تعمل منصة تويتر على اضافة طريقة لتمييز الروبوتات والحسابات الآلية الأخرى، مؤكدة انها تضع اللمسات الأخيرة على خطط لإعادة تشغيل برنامج التحقق الذي توقف لفترة طويلة.

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و اشارت الشركة من خلال تدوينة نشرتها الى إنها تخطط لتوفير نوع جديد من الحسابات للروبوتات العام المقبل، يحددها على أنها آلية.



حيث انها قالت : قد يكون الأمر محيرًا للأشخاص إذا لم يكن من الواضح أن هذه الحسابات مؤتمتة، ونخطط في عام 2021 لتوفير حساب جديد للتمييز بين الحسابات الآلية والحسابات التي يديرها الإنسان؛ لتسهيل تعريف الأشخاص بالحسابات الروبوتية.



المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية



