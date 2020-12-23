تويتر يسلم بايدن الحساب الرئاسي الرسمي بدون متابعين

الوكيل الإخباري _ أبلغت شركة تويتر فريق الرئيس المنتخب جو بايدن أن متابعين الرئيس دونالد ترامب لن ينتقلوا إلى الحسابات الرسمية المخصصة للرئيس الجديد والبيت الأبيض في يناير، وبذلك فان حسابات إدارة بايدن ستبدأ بدون متابعين، مما يقطع الطريق أمام بايدن للوصول فورًا إلى ملايين الأشخاص الذين يتابعون حاليًا الحسابات الرسمية التى يستخدمها ترامب.

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حيث ان الحساب الرئاسي الرسمي POTUS لديه أكثر من 33 مليون متابع، بينما حساب البيت الأبيض يبلغ نحو 26 مليون متابع.



واشار المتحدث باسم تويتر، نيك باسيليو الى إن الشركة تجرى مناقشات جارية مع فريق بايدن الانتقالي بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بتحويل حسابات البيت الأبيض.



المصدر : اليوم السابع



