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الخميس، 01-04-2021 03:53 م

تويتر يطرح تقنية تضفي المزيد من 'المتعة' إلى منشوراتك

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية أن تطبيق "تويتر" يستعد لطرح تقنية تضفي المزيد من المتعة إلى منشوراتك وتغريداتك.

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وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تويتر" يسمح حاليا بإضافة الملصقات والصور المتحركة إلى خاصية "فلييتس" الشهيرة.

 

ولن يصبح لزاما على الشخص استخدام تطبيق آخر لإضافة الملصقات والصور المتحركة إلى القصص الخاصة به.


ووضع "تويتر" أيقونات جديدة أطلق عليها "صور متحركة" و"تيوإيموجي" لإضافة الملصقات والصور المتحركة والرموز التعبيرية إلى كافة المنشورات الخاصة بالمستخدم وقصصه.


وباتت تلك التقنية متاحة عبر إصداري التطبيق على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" على هواتف آيفون.

 

سبوتنيك

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