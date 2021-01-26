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الثلاثاء، 26-01-2021 04:14 م

تويتر يطرح ميزة جديدة لمحاربة الأخبار الكاذبة

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الوكيل الإخباري _ أصدر موقع “تويتر” للتغريدات، أمس الإثنين، بياناً أوضح فيه تفاصيل الميزة الجديدة التي ستحارب الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عبر منصته.

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وتسمح الميزة الجديدة “Birdwatch” (مراقبة الطيور) للمستخدمين بالتحقق من صحة التغريدات،


وأطلقت “تويتر” أمس الإثنين نسخة تجريبية من الميزة الجديدة، تشمل ما يقرب من 1000 مستخدم في أمريكا كبداية. الذين سيسمح الموقع لهم بإضافة ملاحظات إلى التغريدات بغرض توفير سياق لها.


كما أنه يمكن للمستخدمين المشاركين في تجربة الميزة الجديدة تقييم الملاحظات المقدمة من المشاركين الآخرين في البرنامج.

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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