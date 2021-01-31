تويتر يعمل على دمج النشرات الإخبارية عبر منصته

الوكيل الإخباري _ قامت منصة تويتر بالاستحواذ على منصة النشرات الإخبارية Revue قبل عدة أيام فقط، الا انها بدأت بدمج المنتج في موقعها Twitter.com.

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ومن المتوقع ان تكون الرسائل الإخبارية أحدث إضافة إلى شريط التنقل الجانبي في تويتر، جنبًا إلى جنب مع الإشارات المرجعية واللحظات وإعلانات تويتر والخيارات الأخرى.



وتعمل الشركة أيضًا على تطوير طريقة للترويج للمنتج الجديد لمستخدمي تويتر، وتعدهم بطريقة أخرى للوصول إلى جمهورهم مع الحصول على أموال مقابل عملهم.



وتخطط شركة تويتر قريبًا تقديم مجموعة من مزايا Revue، مثل: القدرة على إنشاء النشرات الإخبارية وجدولتها، وتضمين التغريدات، واستيراد قوائم البريد الإلكتروني، وتحليل المشاركة، وكسب المال من المتابعين المدفوعين.



المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية





