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الإثنين، 28-09-2020 10:43 ص

تويتر يفرض عقوبات على وكالة أنباء روسية

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الوكيل الاخباري - اتخذ موقع "تويتر" خطوة أخرى للحد من الوصول إلى مجال المعلومات الروسي وقام بإزالة وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" من نتائج البحث في "تويتر".

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ووفقا للخدمة الصحفية للوكالة لن يتمكن المستخدمون الذين لم يشتركوا في الصفحة الرسمية للوكالة على "تويتر" من العثور عليها عن طريق البحث.

 

وقالت الخدمة الصحفية للوكالة في بيان: "نحن نعتبر مثل هذه القيود من قبل تويتر بمثابة تطبيق رقابة على وسائل الإعلام، وهو ما يحظره الدستور الروسي.

 

الشبكة الاجتماعية لا تتفاعل مع طلباتنا ولا تفسر سبب اتخاذها مثل هذه القرارات".


وتابع البيان: "في أغسطس، أعلن المسؤولون التنفيذيون في تويتر أنهم سيبدأون في تصنيف صفحات وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة.. إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على إذاعة صوت أمريكا أو راديو ليبيرتي والتي لا تملك علامة "صفحة حكومية"، أما الحساب الشخصي لمارغريتا سيمونيان، هناك علامة "صفحة حكومية"! أين هي المساواة والعدالة. يرجى اعتبار هذا المنشور بمثابة نداء إلى هيئة تنظيم ورقابة الاتصالات الروسية روسكومنادزور".

 

سبوتنيك

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