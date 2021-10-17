تويتش تشارك تحديثًا بشأن الاختراق الكبير

الوكيل الإخباري - أصدرت منصة تويتش بيانًا جديدًا ينفي خطورة الاختراق الذي استحوذ على عناوين الأخبار في وقت سابق من هذا الشهر.

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وكررت منصة الألعاب أن الحادث نتج عن تغيير إعداد الخادم الذي سمح بالوصول غير المناسب من قبل طرف خارجي غير مصرح له.

وزعمت أن كلمات المرور لم يتم الكشف عنها في الخرق. وقالت: نحن واثقون من أن الأنظمة التي تخزن بيانات تسجيل الدخول، التي تم تجزئتها باستخدام bcrypt، لم يتم الوصول إليها. ولم يتم الوصول إلى أرقام بطاقات الائتمان الكاملة أو معلومات البنك.



وقالت المنصة: احتوت البيانات المكشوفة بشكل أساسي على مستندات من مستودع التعليمات البرمجية المصدرية في تويتش. بالإضافة إلى مجموعة فرعية من بيانات عوائد صناع المحتوى. خضنا مراجعة شاملة للمعلومات المضمنة في الملفات المكشوفة. نحن واثقون من أنها أثرت في جزء صغير من المستخدمين والتأثير في العملاء ضئيل. نحن نتواصل مع أولئك الذين تأثروا بشكل مباشر.

وقام متسلل مجهول بتسريب كامل التعليمات البرمجية المصدرية للمنصة عبر ملف حجمه 128 جيجابايت.



وتضمنت البيانات مدفوعات صناع المحتوى التي تعود إلى عام 2019. ومجموعات تطوير البرامج SDK الخاصة وخدمات AWS الداخلية التي تستخدمها تويتش بالإضافة إلى جميع أدوات الفريق الأحمر الخاصة بالأمن السيبراني الداخلي للشركة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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