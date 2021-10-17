الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين 8.1% حتى آب الماضي

إدانة موظف ضريبي وشخص آخر بتهمة عرض وقبول رشوة

اطلاق النار على طبيب في البادية الجنوبية

مطالب بتنظيف عبارات المياه في إربد والبلدية تتابع- صورة

مستشفى البشير يستجيب لمناشدة ثلاثينية حالتها خطرة

وزارة التربية : لا يزال بالإمكان تسجيل المدرسة في مسابقة نظافتنا صحتنا

20 ألف دينار نصيب الفرد من الثروة في الأردن

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ34 ألفا في قفزة قياسية على التوالي

العملات المشفرة ستواصل الصعود في الفترة المقبلة

81 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

الأحد، 17-10-2021 12:31 م

تويتش تشارك تحديثًا بشأن الاختراق الكبير

twitch


الوكيل الإخباري - أصدرت منصة تويتش بيانًا جديدًا ينفي خطورة الاختراق الذي استحوذ على عناوين الأخبار في وقت سابق من هذا الشهر.

اضافة اعلان


وكررت منصة الألعاب أن الحادث نتج عن تغيير إعداد الخادم الذي سمح بالوصول غير المناسب من قبل طرف خارجي غير مصرح له.

 

وزعمت أن كلمات المرور لم يتم الكشف عنها في الخرق. وقالت: نحن واثقون من أن الأنظمة التي تخزن بيانات تسجيل الدخول، التي تم تجزئتها باستخدام bcrypt، لم يتم الوصول إليها. ولم يتم الوصول إلى أرقام بطاقات الائتمان الكاملة أو معلومات البنك.

وقالت المنصة: احتوت البيانات المكشوفة بشكل أساسي على مستندات من مستودع التعليمات البرمجية المصدرية في تويتش. بالإضافة إلى مجموعة فرعية من بيانات عوائد صناع المحتوى. خضنا مراجعة شاملة للمعلومات المضمنة في الملفات المكشوفة. نحن واثقون من أنها أثرت في جزء صغير من المستخدمين والتأثير في العملاء ضئيل. نحن نتواصل مع أولئك الذين تأثروا بشكل مباشر.

 

وقام متسلل مجهول بتسريب كامل التعليمات البرمجية المصدرية للمنصة عبر ملف حجمه 128 جيجابايت.


وتضمنت البيانات مدفوعات صناع المحتوى التي تعود إلى عام 2019. ومجموعات تطوير البرامج SDK الخاصة وخدمات AWS الداخلية التي تستخدمها تويتش بالإضافة إلى جميع أدوات الفريق الأحمر الخاصة بالأمن السيبراني الداخلي للشركة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 

 

 

 





 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
nocallerid-780x470

كيفية اخفاء رقم المتصل في آيفون

9201616234844824

دعم التطبيقات والألعاب لتعدد المنصات

main-1

أهم نصائح التصوير عبر الهواتف الذكية

low-power-mode-header-750x400

خطوات تفعيل وضع الطاقة المنخفض في آيفون تلقائيًا

_120408485_77162e3b-584b-4e28-8aea-98feed64e569

فيسبوك توفر أمانًا إضافيًا لنسختك الاحتياطية

dmitry-mashkin-EHvk2d2vAuQ-unsplash-scaled-1400x788

كلوب هاوس يحدث ميزة البحث