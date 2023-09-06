تيك توك تبدأ ترحيل بيانات المستخدمين الأوروبيين

الوكيل الإخباري- بدأت تيك توك في ترحيل بيانات مستخدميها الأوروبيين إلى مركزها الموعود منذ فترة طويلة في أيرلندا.

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وأعلنت الشبكة الاجتماعية، التي تركز على مقاطع الفيديو، أن مركز البيانات الخاص بها في أيرلندا أصبح جاهزًا للعمل أخيرًا كجزء من تحديث مشروع Project Clover.



وكانت تيك توك قد أعلنت عن مبادرة خصوصية البيانات وأمانها في مارس (آذار)، بعد وقت قصير من قيام المفوضية الأوروبية بمنع الموظفين من استخدام تطبيقها على أجهزة العمل. وكشفت الخدمة أنها كانت ستقيم مركز بيانات في أيرلندا في عام 2020، مع توقع أن يتم تشغيله بحلول أوائل عام 2022.



وبعد أن تمكنت تيك توك من التغلب على المشكلات التي تسببت في تأخير إطلاق المركز، فقد بدأت في ترحيل البيانات، والذي من المحتمل ألا يكتمل حتى الربع الرابع من عام 2024. وفي الوقت نفسه، يتم أيضًا إنشاء مركز ثانٍ في أيرلندا وآخر في النرويج تحت التشييد. وخضعت خدمة استضافة الفيديو لتدقيق مكثف على مدى السنوات القليلة الماضية، وهذا جزء من جهودها لجعل السلطات تثق في التطبيق.



وفي عام 2022، أكدت شركة ByteDance، الشركة الأم لتيك توك، أن بعض موظفيها، الذين فصلتهم في النهاية، تمكنوا من الوصول إلى بيانات العديد من المستخدمين في الولايات المتحدة، بما في ذلك الصحفيين.



وبالإضافة إلى الإعلان عن بداية ترحيل البيانات، كشفت تيك توك أيضًا أنها حصلت على خدمات شركة تدعى NCC Group، حيث ستقوم شركة ضمان المعلومات، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، بمراجعة ضوابط البيانات وعمليات الحماية الخاصة بها، ومراقبة تدفقات البيانات الخاصة بها، وتوفير التحقق المستقل والإبلاغ عن أي حوادث إذا لزم الأمر.



وتقول تيك توك إن الشركة ستراقب البيانات الواردة من وإلى المركز، حتى تتمكن من التأكد من أن الموظفين المعتمدين فقط هم من يمكنهم الوصول إلى المعلومات الحساسة للمستخدمين، بحسب موقع إن غادجيت.



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