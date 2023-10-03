تيك توك تستكشف خطة اشتراك خالية من الإعلانات

الوكيل الإخباري - تعمل تيك توك على استكشاف طرق جديدة لجعل التطبيق أكثر ربحية، من خلال تجربة نموذج اشتراك مدفوع خالٍ من الإعلانات.



وتم رصد تلميحات خطط الاشتراك في تيك توك في البداية بواسطة Android Authority، ووفقاً للتقرير، جاء الإصدار الأخير من تيك توك محملاً بسلاسل جديدة من التعليمات البرمجية، التي تشير إلى أن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة يختبر خطة اشتراك شهرية، خالية من الإعلانات لمستخدميه.



وكشفت Android Authority عن شاشة تتيح للمستخدمين الاختيار بين خطتين مختلفتين: فهناك الخيار القياسي، والذي سيظل مجانياً ويتضمن إعلانات مخصصة بناءً على نشاط المستخدم. ثم هناك خيار "خالية من الإعلانات"، والذي سيكلف 4.99 دولار شهرياً، بحسب موقع إن غادجيت.



وحتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي من جانب تيك توك عن هذه الخطة. لذا يمكن أن يكون هذا مجرد اختبار يتم إجراؤه، لأنه متاح حالياً لعدد محدود فقط من المستخدمين. وقد تقوم تيك توك بتطبيق خطة الاشتراك الجديدة أولا تطبقها، وإذا فعلت ذلك، فقد تغير سعر خطة الاشتراك البالغ 4.99 دولار بناءً على تعليقات المستخدمين.



وتوجه تيك توك نحو زيادة المشاركة والإيرادات ليس بالأمر الجديد، ففي وقت سابق من هذا العام، قدمت تيك توك سوقها TikTok Shop، والذي قدم مجموعة من الميزات للمستخدمين ومنشئي المحتوى والشركات.

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وكانت إحدى هذه الميزات هي الخيار المتاح لمنشئي المحتوى والشركات لإسقاط مقاطع الفيديو التابعة مباشرةً في خلاصات المستخدمين.

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