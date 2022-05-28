تيك توك تسهل وصول العلامات التجارية إلى المستخدمين

الوكيل الإخباري - وسعت منصة تيك توك برنامجها لشركاء التسويق من أجل إضافة شركاء تسويق محتوى جدد. ويسمح التوسيع للمسوقين بإدارة حساباتهم عبر المنصة دون مغادرة منصات تسويق المحتوى التابعة لجهات خارجية.

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ويشترك تطبيق الفيديو القصير مع Sprout Social و Hootsuite و Sprinklr و Emplifi و Dash Hudson و Khoros و Brandwatch و Later للإطلاق الأولي.



بالإضافة إلى ذلك تقول تيك توك إن المسوقين قادرين الآن على إدارة وتحسين حملات المحتوى مباشرة من خلال منصات الجهات الخارجية هذه.



ومن خلال هذا التكامل، تتمكن العلامات التجارية التي تستخدم منصات هؤلاء الشركاء من جدولة المحتوى ونشره عبر تيك توك، مع إدارة المحتوى عبر المنصات أيضًا.



وتتمكن العلامات التجارية أيضًا من تتبع مقاييس الحساب والفيديو في الوقت الفعلي ومقارنة الأداء مع المنصات الأخرى.



كما تقول تيك توك إن العلامات التجارية قادرة أيضًا على تحسين استراتيجياتها من خلال فهم الجمهور والمشاركة بشكل أفضل.



وأضافت المنصة: يمكن للمسوقين الآن أيضًا تتبع المحادثات التي تحدث في أقسام التعليقات في مقاطع الفيديو. وتتمكن العلامات التجارية مع التكامل الجديد من فهم جمهورها بشكل أفضل والبقاء على اتصال مع المستخدمين عبر المنصة من خلال الحفاظ على إيقاع استجابة متسق.



وأطلقت الشركة برنامج شركاء التسويق في شهر سبتمبر 2020 بهدف تسهيل التواصل مع المستخدمين عبر تيك توك على المسوقين.

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