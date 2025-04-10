تيك توك تطلق منصة جديدة لدعم الفنانين

الوكيل الإخباري- بدأت عملاقة التكنولوجيا الصينية تيك توك اختبار منصة جديدة باسم "تيك توك فور أرتيستس"، التي تهدف إلى دعم الفنانين في تطوير مسيرتهم المهنية. تقدم هذه المنصة أدوات مبتكرة تساعد الفنانين في ترويج أعمالهم، فهم مقاييس الأداء، والتفاعل مع جمهورهم بشكل أكثر فعالية.

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منصة تجريبية في أسواق مختارة

حالياً، تعمل المنصة بشكل تجريبي في دول مثل أستراليا، نيوزيلندا، اليابان، كوريا الجنوبية، وإندونيسيا. ومع ذلك، تسعى تيك توك لتوسيع نطاق المنصة لتشمل أسواقًا إضافية في المستقبل مع إطلاقها لمجموعات أكبر من المستخدمين.



حملات ترويجية وبيانات أداء

الفنانون سيتمكنون من استخدام المنصة لإطلاق حملات ترويجية لأعمالهم الفنية مثل الألبومات أو الأغاني القادمة، وتحفيز الحجز المسبق عبر منصات بث الموسيقى مثل أبل ميوزيك وسبوتيفاي. كما سيتاح لهم تنظيم حملات تواصل مع الجمهور، مما يساهم في زيادة التفاعل وفتح قنوات جديدة لتحقيق أرباح.



من بين الأدوات التي تقدمها المنصة، سيكون بإمكان الفنانين الوصول إلى بيانات الأداء الخاصة بمنشوراتهم وأغانيهم، مما سيسمح لهم بتحديد مدى نجاح أعمالهم وفهم جمهورهم بشكل أعمق، بما في ذلك الأماكن التي ينتمي إليها المعجبون.



تسليط الضوء على المعجبين وبناء المجتمعات

إحدى الميزات المميزة للمنصة هي "تسليط الضوء على المعجبين"، حيث سيتم عرض فيديوهات المعجبين المميزة في قسم خاص ضمن الموسيقى في ملف الفنان الشخصي، مما يعزز التفاعل بين الفنان وجمهوره، ويساعد في بناء مجتمعات محورية حول الفنان.



دور تيك توك في صناعة الموسيقى

من خلال هذا المشروع، تواصل تيك توك لعب دور بارز في قيادة الاتجاهات الموسيقية وانتشار الأغاني. وهي منصة أساسية للمطربين لزيادة انتشارهم وتحقيق تفاعل أكبر مع معجبيهم، مما يسهم في تعزيز قاعدة مستمعيهم على مستوى عالمي.



خلفية عن "تيك توك ميوزيك"

تأتي هذه الخطوة بعد إغلاق خدمة "تيك توك ميوزيك"، التي كانت مخصصة للبث المباشر للأغاني، وذلك بعد فترة من اختبارها في بعض الدول. وذكرت الشركة المالكة "بايت دانس" أن قرار الإغلاق كان بهدف تركيز جهودها على تعزيز دور تيك توك في تعزيز استماع الموسيقى وتوسيع تأثيرها في مجال خدمات بث الموسيقى.