 
الأحد 2024-10-27 02:24 م
 

تيك توك تعتزم السماح بعرض محتوى "ستيم" لجميع المستخدمين

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 27-10-2024 02:17 م

الوكيل الإخباري- أعلنت منصة التواصل الاجتماعي وعرض الفيديوهات القصيرة "تيك توك" اعتزامها السماح لجميع المستخدمين الكبار في الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا، بشكل افتراضي، برؤية محتوى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "ستيم"، الذي كانت تعرضه بشكل افتراضي فقط لمن يقل عمرهم عن 18 عامًا.

وقالت شبكة التواصل الاجتماعي الصينية إن توسيع نطاق هذه الخاصية سيجعل من السهل على جميع المستخدمين العثور على المحتوى التعليمي على المنصة. ورغم أن هذا المحتوى سيكون متاحًا لكل المستخدمين في هذه الدول، يمكن للمستخدم وقف عرضه من خلال الدخول إلى إعدادات المنصة وتصفح قسم "تفضيلات المحتوى".

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا إلى أن "تيك توك" أطلقت محتوى "ستيم" في البداية رداً على انتقادات من جانب أعضاء في البرلمانات وجماعات حقوقية تتهم المنصة بنشر محتوى ضار بالمراهقين، واستخدام أساليب إدمانية لجعل المستخدمين يستخدمون المنصة لأطول فترة ممكنة.

واستخدمت شركة "تيك توك" المملوكة لمجموعة بايت دانس الصينية إطلاق المحتوى العلمي لمواجهة الادعاءات بأنها ضارة بالمستخدمين الصغار.

وتحدث شو شيو، الرئيس التنفيذي، عن هذا المحتوى أثناء إدلائه بشهادتين أمام جلستي استماع منفصلتين في الكونغرس الأمريكي في مارس (آذار) 2023 ويناير (كانون الثاني) الماضي. ورغم ذلك، تواجه "تيك توك" انتقادات بدعوى أنها تضر بالصحة العقلية للمستخدمين بغض النظر عن عمرهم.

وتقول الشركة إن محتوى "ستيم" يتيح مساحة للتعلم المشترك والإلهام والإثراء العلمي، وبتوفير هذا المحتوى للمستخدمين، تسعى "تيك توك" إلى تسويق نفسها كمكان للتعلم أيضًا وليس للترفيه فقط.

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