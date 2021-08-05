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الخميس، 05-08-2021 01:29 م

تيك توك خيار الترفيه الجديد على متن الطائرة

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الوكيل الإخباري - وصلت خدمة تيك توك المجانية إلى بعض رحلات الخطوط الجوية الأمريكية، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة American Airlines.

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وبفضل الخطوط الجوية الأمريكية، تغزو المنصة الرحلات الجوية. ويمكن للركاب استخدام التطبيق لمدة تصل إلى 30 دقيقة مجانًا.


ويمنح ذلك الركاب الوقت لمشاهدة ما لا يقل عن عشرة من الفيديوهات الجديدة الأطول ، ا لم يكن التطبيق مثبتًا لديك، تقول شركة الطيران إنك قادر على تنزيله مجانًا أثناء الطيران.

 

وتأتي هذه الخطوة لإتاحة المنصة للمسافرين في الوقت الذي تحاول فيه شركات الطيران جذب الانتباه مرة أخرى عند الطيران، بعد انخفاض عدد الأشخاص الذين يسافرون جواً أثناء الوباء.


وقام أحد منافسيها، United Airlines، بإضافة ترقيات تقنية إلى أسطولها، مما يسمح للركاب بالطلب المسبق للوجبات الخفيفة على متن الطائرة وإضافة طائرات تدعم صوت البلوتوث للشاشات الموجودة في المقاعد.


وسمحت شركة American Airlines للمسافرين مؤخرًا باستخدام فيسبوك ماسنجر مجانًا أثناء الرحلة، مما يمنحهم بعض الاتصال بالعالم الخارجي. وهو ما فعله بعض منافسيها لسنوات من خلال فيسبوك ماسنجر وتطبيقات المراسلة الأخرى.


ووفقًا للبيان الصحفي لشركة الطيران، فإن العرض الترويجي هو تجربة. وتحدد استجابة العميل المدة التي تستغرقها التجربة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 

 




 

 


 

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