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السبت، 03-07-2021 01:10 م

'تيك توك' يتيح نشر مقاطع فيديو مدتها 3 دقائق

تيك-توك


الوكيل الإخباري - يبدو أن منصة تيك توك على وشك الحصول على وقت أطول، إذ يعمل التطبيق الآن على توفير القدرة على نشر مقاطع الفيديو التي تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، أي ثلاثة أضعاف الحد الحالي البالغ دقيقة واحدة.

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وتهدف الزيادة الجديدة إلى منح صناع المحتوى مزيدًا من المرونة أثناء التصوير والحد من الحاجة إلى المنشورات المتعددة الأجزاء.


وتم اختبار مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها ثلاث دقائق على الأقل منذ شهر ديسمبر، وكان من السهل مشاهدتها عند التمرير عبر مقاطع الفيديو من أهم صناع المحتوى في المنصة.

 

وكانت مقاطع الفيديو الأطول مقتصرة على مستخدمين محددين. ولكن يتم طرحها الآن للجميع عبر المنصة خلال الأسابيع المقبلة.

ولم تذكر المنصة إلى أي مدى قد تؤثر المقاطع الطويلة في خوارزمية التوصيات. ولكن الأمر يستحق النظر في أوجه التشابه المحتملة مع يوتيوب.


وفي ظل نمو المنصة، جعلت يوتيوب خوارزمياتها متحيزة نحو الاحتفاظ بالمشاهدين. ويعني ذلك أن مقاطع فيديو أطول، ولهذا السبب أصبح كل شيء تقريبًا عبر يوتيوب مدته أكثر من 10 دقائق الآن.

 

وقد لا تتبع تيك توك نفس النهج، ولكن إذا اتضح أن مقاطع الفيديو الطويلة تزيد استخدام المنصة، فقد نرى عددًا أقل من المقاطع القصيرة والسريعة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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