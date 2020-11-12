تيك توك يزيد عدد الموظفين الأيرلنديين إلى 1100

الوكيل الإخباري _ كشفت شركة تيك توك عن توجهها لزيادة عدد الموظفين في أيرلندا إلى 1100 بحلول أوائل عام 2021 بدلا من 20 فقط في يناير .

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واشارت الشركة الى إن وتيرة التوسع في الاستثمار الأجنبي في أيرلندا كانت من بين الأسرع على الإطلاق.





وأعلن تطبيق الفيديو عن استعداده لانشاء أول مركز بيانات أوروبي في أيرلندا، حيث يوجد مقرات عملاقة في مجال التكنولوجيا مثل Google وFacebook وApple في أوروبا، مستفيدين من معدل ضرائب منخفض على الشركات يبلغ 12.5 ٪.



المصدر : اليوم السابع

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