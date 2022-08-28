الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الأحد، 28-08-2022 03:42 م

تيك توك يسرح عشرات الموظفين في أمريكا الشمالية

143-182328-tiktok-ban-us-faq_700x400


الوكيل الإخباري - في حملة غير مسبوقة، قام تطبيق الفيديو الصيني، تيك توك TikTok، بتسريح عشرات الموظفين الذين يعملون في عدد الأقسام الاستراتيجية التي كان لها الفضل في أرباح التطبيق، وهو أمر يعتبره الموظفون أنفسهم شديد الغرابة نظرا لأرباح تيك توك العام الماضي.  

اضافة اعلان


وشملت عملية تسريح موظفي تيك توك عددا كبيرا من الموظفين في أمريكا الشمالية، وذلك كجزء من إعادة هيكلة قسم المبيعات، والذي شمل موظفين يعملون في إدارة مبيعات الإعلانات وعلاقات العملاء مع العلامات التجارية التي تدير حملات على تيك توك.  

 

وقال متحدث باسم تيك توك إن “هذه الخطوة جاءت كجزء من التحول المخطط له لجعل أعضاء فريق حلول الأعمال العالمية يركزون على قطاعات صناعية معينة ، مثل الموضة ، والتجميل، والترفيه”، إلا أنه رفض الإفصاح عن عدد الموظفين الذين تأثروا كجزء من إعادة التنظيم.


وأضاف أن “عمليات التسريح حدثت كجزء من مبادرة أوسع للنظر في الاستمرار في العمل بكفاءة عبر أعمال الشركة”، كما تم إخبار الموظفين الذين تم تسريحهم أنه يمكنهم التقدم لوظائف أخرى في الشركة من خلال بوابة الوظائف .


وصرح أحد الموظفين الذين تم تسريحهم ، والذي تحدث لموقع “بيزنس إنسايدر” شريطة عدم الكشف عن هويته لتجنب الإضرار بالعلاقات في الشركة ، إنه يعرف ما لا يقل عن 20 موظفًا تم التخلي عنهم هذا الأسبوع كجزء من عملية التسريح، التي قام بها تيك توك. 


وأعرب الموظف عن دهشته قائلاً: "لم أكن أتوقع هذا، خاصة بسبب مقدار الإيرادات التي أبلغت عنها تيك توك عن الإعلانات العام الماضي، لذلك كان الأمر مفاجئًا نوعًا ما".


وفي الوقت الحالي، تشهد شركات التكنولوجيا العملاقة عمليات تسريح كبيرة، حيث  قامت شركة آبل الأمريكية بتسريح حوالي 100 موظف في إدارة الموارد البشرية، ومن المقرر أن تتخلى عن المزيد من الموظفين في الفترة القادمة، وذلك في إطار خطتها لكبح جماح التوظيف والإنفاق، حيث تعمل الشركة على تقليل عدد الموظفين الحاليين. 

 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1832740_0

خطأ غريب على فيسبوك يطال المشاهير.. ما هو؟

telegram-1

مزايا خفية في تطبيق تليجرام.. هل تعرفها؟

1564810626

رغم تراجع صناعة الألعاب.. هل تشتري أمازون لعبة فيفا؟

5085e0ab-6baa-48b6-b17e-95e70c2d443b

جوجل تتيح ألعاب أندرويد على أنظمة ويندوز في 5 دول

كيفية-إنشاء-حساب-جيميل-بدون-رقم-هاتف

خطوات لحماية رسائل Gmail باستخدام الوضع السري

3-min-15

حقيقة تحديد موقعك من الانستجرام ومشاركته مع للآخرين دون إذنك

أخبار متعلقة
social-media-780x465

أعطال كبيرة تصيب إنستغرام والمستقبل لتيك توك

TikTok AFP Cover

هكذا يراقب تيك توك النشاط على إنترنت

07138200472331585508317723477338

إنستغرام يوضح آلية اختيار منشوراته المقترحة

14-05-21-611118067

تيك توك تطرح أداة لتحويل النص إلى صورة مباشرة

8cc4a0a2a0434c0df_width=1100&format=jpeg&auto=webp

كيف تغير اسمك على تيك توك؟

download

تيك توك ينافس آبل وسبوتيفاي بخدمة جديدة في عالم الموسيقى