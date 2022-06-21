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الثلاثاء، 21-06-2022 12:34 م

تيك توك يضيف شاشة استراحة مخصصة لمدمني التطبيق

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الوكيل الإخباري - أضاف تطبيق بث تسجيلات الفيديو القصيرة تيك توك خاصية جديدة لمساعدة المستخدمين الذين أدمنوا مشاهدة الفيديوهات، ويجدون صعوبة في التوقف عن مشاهدة الفيديوهات المتتالية.


فبعد أن أضاف تطبيق إنستغرام المنافسة خاصية "نهاية مصطنعة" لوقف تدفق المشاركات لبرهة من الوقت، بدأ تطبيق تيك توك تشجيع مستخدميه على أخذ استراحة بعد فترة زمنية محددة من المشاهدة المتواصلة.

طبيعة إدمانية
ويرى باحثون أن من بين أسباب شعبية تيك توك الواسعة، بعض السمات التي تعطي متابعته طبيعة إدمانية مثل الواجهة التي تأخذ شكل آلة الفتح والعرض المتتالي للفيديوهات واستخدام الذكاء الاصطناعي لبث الفيديوهات التي تتفق مع تفضيلات كل مستخدم.


في المقابل، فإن إدمان شبكات التواصل الاجتماعي يرتبط بمجموعة من الآثار الصحية السلبية، وأبرزها إصابة المراهقين بالاكتئاب.


وأعلنت شركة تطبيق تيك توك التي تتيح حالياً لمستخدمي التطبيق إمكانية تحديد المدة الزمنية المناسبة لهم لاستخدام التطبيق يوميا، اعتزامها إطلاق خاصية جديدة تتيح للمستخدم تحديد المدة الزمنية التي يمكنه قضاءها في مشاهدة فيديوهات التطبيق في المرة الواحدة.

"لوحة عداد الوقت"
ويقول تيك توك إنه سيطلق أيضاً خاصية تسمى "لوحة عداد الوقت" التي تعرض إحصائيات بعدد مرات تشغيل المستخدم للتطبيق والمدة الزمنية التي يقضيها معه كل يوم وتوقيتات الاستخدام. كما يمكن للمستخدم إعداد التطبيق لكي يذكره أسبوعياً بإلقاء نظرة على هذه الإحصائيات.


في الوقت نفسه، سيتم تذكير المستخدمين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً بشكل أسبوعي بمراجعة الإحصائيات حتى يتمكنوا من متابعة طبيعة استخدامهم للتطبيق. وإذا استخدم أحد هؤلاء الصغار التطبيق لأكثر من 100 دقيقة يومياً، سيقوم التطبيق بتنبيهه في المرة التالية التي يفتحه فيها إلى وجود خصائص تساعد في التحكم في زمن المشاهدة.

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