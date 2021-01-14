تيك توك يطرح تغييرات على التطبيق لتأمين المستخدمين الأصغر سنا

الوكيل الإخباري _ كشفت منصة تيك توك اليوم عن طرح تغييرات على تطبيقها لجعل التجربة أكثر أمانًا للمستخدمين الأصغر سنًا، حيث ستقوم بتعيين الحسابات للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15عامًا على الوضع الخاص افتراضيًا، بالإضافة إلى تشديد الضوابط الأخرى لجميع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18عامًا، من حيث كيفية تفاعلهم مع المستخدمين الآخرين ومحتوى تيك توك نفسه .



كما سيقوم TikTok بتحويل "اقتراح حسابك للآخرين" إلى إيقاف.



وسيسمح ذلك بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين فقط لمن يوافقون عليهم كمتابعين ويحد من التوصية بحساباتهم للآخرين في أي مكان آخر في التطبيق.



ويتم أيضًا تأمين عناصر التحكم في التعليقات لهؤلاء المستخدمين.

اضافة اعلان



المصدر : اليوم السابع



