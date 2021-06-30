تيليجرام تضيف مكالمات الفيديو الجماعية

الوكيل الإخباري - أضافت منصة الدردشة تيليجرام دردشة الفيديو الجماعية إلى تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب الخاصة بها، وهو شيء وعدت بتقديمه في شهر أبريل 2020.

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ويمكن تحويل الدردشات الصوتية في أي مجموعة عبر المنصة إلى مكالمات فيديو من خلال النقر على أيقونة الكاميرا لتشغيل الفيديو عبر جهازك.



وتقول تيليجرام إن عددًا غير محدود من المستخدمين يمكنهم المشاركة في المكالمة الصوتية. ولكن مكالمات الفيديو الجماعية تقتصر على أول 30 شخصًا ينضمون إلى المحادثة الصوتية.

وأضافت المنصة في إعلانها أنها تخطط لزيادة هذا الحد قريباً. ويمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة شاشاتهم أثناء مكالمة فيديو.





وقال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، في شهر يناير الماضي: إن الشركة وصلت إلى 500 مليون مستخدم نشط.



وجاء الكثير منهم إلى المنصة بعد أن أخفقت منصة الدردشة المنافسة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك في إدخال سياسة خصوصية جديدة.

ومع ذلك، فإن تيليجرام تتخلف عن المنافسة فيما يتعلق بإضافة مكالمات الفيديو الجماعية. وأضافت واتساب، التي كان لديها 2 مليار مستخدم اعتبارًا من شهر فبراير، مكالمات الفيديو الجماعية والمكالمات الصوتية الجماعية في عام 2018.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

