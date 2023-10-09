تيليجرام يسجل آلاف المستخدمين الجدد غداة هجوم المقاومة

الوكيل الإخباري- كشف مؤسس تطبيق تيليجرام بافيل فاليريفيتش دوروف أمس الأحد، أن مئات الآلاف من المستخدمين الجدد في فلسطين وإسرائيل انضموا للمرة الأولى إلى المنصة.



ويأتي ذلك غداة الطلب على وسائل تبادل معلومات آمنة وشبه خالية من القيود، مثل التي تفرضها المنصات التابعة لشركة "ميتا"، أي واتساب وفيس بوك، ومنصة إكس/تويتر سابقاً.



وأشار دوروف عبر قناته إلى أن "جميع المتضررين يجب أن يتمتعوا بإمكانية الوصول بشكل موثوق إلى الأخبار والاتصالات خاصة في هذه الأوقات العصيبة".

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وأوضح مؤسس منصة التراسل الفوري إلى أن واجهة المنصة التي تدعم اللغة العربية، أنها باتت أيضاً تدعم اللغة العبرية، في خطوة تبدو نتيجة الحسابات الجديدة المسجلة في الأيام الماضية.



يشار إلى كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" تستخدم بشكل مستمر منصة تيليجرام لبث بياناتها وخطابات قيادييها منذ أن عمدت إدارتي فيس بوك وإكس على حذف وحجب حسابات الفصيل الفلسطيني منذ ما قبل 2016.

وبدورها عمدت الإدارة الإسرائيلية إلى فتح حسابات متعددة لها على تيليجرام لاستخدامات مشابهة في بث الرسائل الرسمية التابعة لها.



وكانت منصة تيليجرام احتفلت مؤخراً بمرور 10 سنوات على إنشائها، مع تقدير بأن 8.7% من سكان الأرض باتوا يستخدمون المنصة، بحسب إحصاءات منصة "ستاتيستا"، مع تصدر كل من مصر والسعودية قائمة الدول الأكثر تحميلاً للتطبيق في الفترة الماضية.

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