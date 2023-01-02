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الإثنين، 02-01-2023 01:05 م

تيليجرام يطرح ميزة 'الوسائط الخفية' في الرسائل

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الوكيل الإخباري - طرح تطبيق التراسل الفوري تيليجرام مجموعة من المزايا في أواخر العام المنصرم 2022، ومن ‏أبرزها "الوسائط الخفية".‏

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وتوفر الميزة الجديدة خيار مشاركة صورة أو مقطع فيديو، ولكنها مصحوبة بطبقة متلألئة تخفي محتواها، والتي تتلاشى بمجرد أن يقوم مستلم الرسالة بالنقر عليها، لكي تكون مفاجأة له.


ومن أجل إرسال الوسائط بصورة خفية أو ضبابية، يجب الانتقال إلى قائمة "المرفقات" واختيار "وسائط أو أكثر"، ثم النقر على "Hide with Spoiler" لإضافة الطبقة المتلألئة إلى الصور أو الفيديو المطلوب إرسالها في محادثة "تيليجرام".

 

يشار إلى أن تطبيق "تيليجرام" طرح في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حزمة من الميزات الجديدة والتحديثات المرئية، التي من أبرزها تحويل الصوت في رسائل الفيديو إلى نصوص.


ويمكن تفعيل ميزة تحويل رسائل الفيديو إلى نصوص من خلال النقر على الزر "→ A"، الموجود في الجزء السفلي الأيمن من الفيديو.


لكن ستكون الميزة متاحة فقط من خلال اشتراك "تيليجرام بريميوم"، الذي يكلف 5 دولارات شهريا، والذي يوفر لمشتركيه مزايا إضافية، مثل التنزيلات الأسرع، وعدم وجود إعلانات، وحتى تحميل أكبر للملفات يصل إلى 4 غيغابايت.

 

 

سبوتنيك

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