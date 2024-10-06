تيليغرام تعتزم إطلاق منافس ليوتيوب

وأكدت الشركة أن الخدمة يجب أن تدعم التبديل التلقائي واليدوي بين تدفقات الفيديو المتاحة بناءً على سرعة اتصال الشبكة. وأشارت إلى أن مشغل الوسائط الجديد سيحل مكان AVPlayer المستخدم حالياً في تيليغرام.
وأوضح البيان أن النسخة النهائية يجب ألا تؤدي إلى مشاكل في الأداء أو في استقرار التطبيق أو تشغيل الوسائط. والمسابقة مفتوحة حتى 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وستُعلن نتائجها في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع جوائز تصل إلى 50 ألف دولار.
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