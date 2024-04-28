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الأحد، 28-04-2024 03:48 م

ثريدز تطلق خاصية لحجب الكلمات والعبارات غير المرغوبة

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الوكيل الإخباري - أعلن آدم موسيري رئيس منصتي ثريدز وإنستغرام، إطلاق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين تنقية مشاركاتهم من الكلمات والعبارات غير المرغوبة في ثريدز.

تسمى الخاصية الجديدة باسم "كلمات مخفية" (هيدن ووردز) حجب الصوت عند نطق كلمات أو عبارات أو رموز تعبيرية، يمكن أن تكون مسيئة للمستخدمين.

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وبالإضافة إلى المرشحات مسبقة الإعداد، يمكن للمستخدمين إضافة كلمات وعبارات خاصة بهم في إعدادات هذه المرشحات، كما يمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل هذه الإعدادات في أي لحظة.

 

يذكر أن تطبيق المواعدة "هينج" أطلق في الأسبوع الماضي خاصية "كلمات مخفية" الخاصة به، وبنفس الاسم المستخدم في منصة ثريدز، والتي تتيح حجب طلبات التعارف التي تحتوي التعليقات المرفقة معها على عبارات أو كلمات محددة بشكل مسبق بالنسبة للمستخدم.


وقال تطبيق ثريدز للتغريدات القصيرة إن هذه الخاصية ستنقي المحتوى الذي يظهر في قسمي "فولونج" أو "فور يو"، ونتائج البحث والصفحات الشخصية والردود على المشاركات.

 


وتسمح المنصة بالفعل للمستخدمين بتحديد المستخدمين الذين يمكنهم الرد على مشاركاتهم خلال 3 خيارات هي: الجميع أو المستخدمين الذين يتابعهم أو الأشخاص الذين يحددهم فقط.

 

 

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