ثغرة أمنية في واتساب

وأكدت عدة تقارير تقنية أن المشكلة ترتبط بالتحميل التلقائي للوسائط في التطبيق، ما يُمكن أن يجعل الجهاز عرضة لهجمات قد تزرع فيه برمجيات خبيثة من دون علم المستخدم.
وفق الخبراء، يقوم القراصنة بإنشاء مجموعات واتساب ضخمة ومصطنعة، ويقومون بدعوة عدد كبير من المستخدمين إليها.
