ثغرة أمنية في واتساب

الوكيل الإخباري- دعا خبراء الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي تطبيق واتساب إلى تعديل إعداد أساسي في التطبيق فورًا، بعد اكتشاف ثغرة أمنية تسمح للقراصنة باستغلال ميزة في التطبيق للوصول إلى الأجهزة وسرقة البيانات الشخصية.





وأكدت عدة تقارير تقنية أن المشكلة ترتبط بالتحميل التلقائي للوسائط في التطبيق، ما يُمكن أن يجعل الجهاز عرضة لهجمات قد تزرع فيه برمجيات خبيثة من دون علم المستخدم.



وفق الخبراء، يقوم القراصنة بإنشاء مجموعات واتساب ضخمة ومصطنعة، ويقومون بدعوة عدد كبير من المستخدمين إليها.





