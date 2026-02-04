ثغرة في إنستغرام تتيح الوصول لصور الحسابات الخاصة

الوكيل الإخباري- كشف باحث أمني عن دليل يشير إلى احتمال تسريب روابط صور من حسابات "إنستغرام" الخاصة لزوار غير مصرح لهم بالوصول إليها، في ثغرة وصفها بأنها ناتجة عن فشل في التحقق من الصلاحيات على مستوى الخوادم.



وأظهر الباحث جاتين بانغا أن بعض الحسابات الخاصة على المنصة كانت تُرجِع روابط مباشرة للصور والتعليقات المرفقة ضمن كود HTML الخاص بالصفحة، رغم ظهور الرسالة القياسية التي تفيد بأن الحساب خاص عند محاولة الدخول إليه.



وبحسب موقع "News9 Live"، أجرى بانغا اختبارًا محكمًا على حسابات حصل على إذن لفحصها، ليتبيّن أن نحو 28% منها كانت تعرض روابط الصور المخزّنة على شبكة CDN، إضافة إلى التعليقات التي يُفترض أن تظل محمية، وذلك عند زيارة الملفات الشخصية من أجهزة محمولة محددة دون تسجيل الدخول.

