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الأربعاء، 27-01-2021 11:50 ص

ثغرة في تيك توك تكشف صور المستخدمين وبياناتهم الشخصية

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الوكيل الإخباري _ اعلن باحثون في مجال الأمن الإلكتروني فى شركة Check Point، عن وجود ثغرة فى تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، أدت الثغرة إلى عرض بيانات المستخدمين الشخصية بما فيها بيانات حساسة ؛ الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة لملايين المستخدمين إذا تم استخدام هذه البيانات. 


وقد عرضت الثغرة الأمنية التي تم اكتشافها قاعد البيانات التي تضم أعدادا كبيرة من المستخدمين، حيث تشمل أرقام هواتف و إعدادات ملفات شخصية، حيث من الممكن أن يتم استخدام هذه البيانات وبيعها على الإنترنت أو ارسال روابط ضارة للمستخدمين لاختراق بياناتهم الأخرى.

كما تضمنت الثغرة كشف الصور الشخصية للمستخدمين، والأسماء المستعارة لهم ، وملفات التعريف والصور الرمزية ، ومعرفات المستخدم الفريدة. 


واشار المتحدث باسم شركة Check Point الى إن الثغرة الموجودة فى تيك توك من الممكن أن يتم استغلالها وتعريض بيانات المستخدمين الحساسة، والقيام بأفعال تقوم بإيذاء المستخدمين. 


وصرح المتحدث باسم تيك توك في بيان إن التطبيق يواصل تعزيز حماية المستخدمين من خلال التحديث المستمر للقدرات الداخلية مثل الاستثمار في توفير أنمة لحماية المستخدمين، ولشاكة مع جهات أخرى للحفاظ على بيانات المستخدمين. 


ومنذ ساعات كشفت تقارير أنه تم تسريب قاعدة بيانات مكونة من أرقام هواتف  لأكثر من 500 مليون مستخدم في موقع فيسبوك، من خلال بعض الروابط الخبيثة في تطبيق تيليجرام . 

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المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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